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Погода на сьогодні: в Україні очікуються дощі, температура до +29

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів РБК-Україна) У Києві вдень від +22 до +24
Фото: в Україні без опадів РБК-Україна) У Києві вдень від +22 до +24

У Києві вдень гроза, температура повітря від +26 до +28

Погода на сьогодні: 6 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході грози, температура повітря вдень становитиме від +25 до +28. На півночі також очікуються грози, вдень від +23 до +28, у центральній частині від +24 до +27. На сході переважно без опадів, денна температура від +24 до +27. На півдні сонячно, вдень від +27 до +29, у Криму до +29 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікується гроза, температура повітря від +26 до +28, вночі від +15 до +17.

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Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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