Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

У ряді областей очікується снігопад, приріст снігового покриву складе до 12 см

Сегодня, 12 февраля, в ряде областей Украины ожидается снегопад, прирост снежного покрова составит до 12 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня ночью в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Прирост снежного покрова составит 6-12 см, ожидается налипание мокрого снега.

В Киевской области 12 февраля днем прогнозируются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни Украину накроет атмосферный фронт, который принесет снежную и морозную погоду. На следующей неделе морозы ожидаются по всей стране.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что 12 февраля почти по всей Украине ожидаются снегопады, местами с дождем. Так, больше всего непогода накроет северную, центральную и южную части. На востоке осадки прогнозируются только в среду, 13 февраля.