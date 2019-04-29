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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    29.04.2019 - 10:37
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікуються сильні дощі з грозами

У понеділок, 29 квітня, у більшості північних, центральних та західних областях країни очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сьогодні у більшості північних, центральних у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях очікуються сильні дощі та грози, місцями можливі шквали вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності підвищиться до "жовтого".

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру 29 квітня в Україні очікуються грози, температура повітря в день підніметься до +22. Дощі з грозами прогнозуються в усіх регіонах країни, окрім Криму.

У столиці сьогодні також пройдуть грозові дощі. Стовпчики термометру вдень піднімуться до +13.

Раніше в ДСНС попереджали, що у найближчі дні в Україні буде високий рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області пожежна небезпека досягне 5 рівня.

Додамо, за прогнозами синоптиків з 29 квітня по 3 травня погода в Україні буде дощовою та прохолодною, але в середині тижня прогнозується невелике потепління та зменшення кількості опадів. В середньому по країні температура повітря знизиться до +11 градусів вдень і до +5 градусів у нічний час. 

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