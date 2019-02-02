Синоптики попереджають про туман у Києві

Завтра 3 лютого очікується видимість 200-500 м
У Києві завтра, 3 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у неділю, 3 лютого, у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця.
Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, у Києві сьогодні, 2 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Раніше в "Укравтодорі" повідомили, що стан покриття на дорогах державного значення мокрий, проїзд на усіх шляхах, станом на 8:00 2 лютого, забезпечено.