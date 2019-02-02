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Синоптики попереджають про туман у Києві

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 14:41
Синоптики попереджають про туман у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра 3 лютого очікується видимість 200-500 м

У Києві завтра, 3 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у неділю, 3 лютого, у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця. 

Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 2 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Раніше в "Укравтодорі" повідомили, що стан покриття на дорогах державного значення мокрий, проїзд на усіх шляхах, станом на 8:00 2 лютого, забезпечено. 

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