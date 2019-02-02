Синоптики попереджають про туман у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра 3 лютого очікується видимість 200-500 м

У Києві завтра, 3 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у неділю, 3 лютого, у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця.

Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 2 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Раніше в "Укравтодорі" повідомили, що стан покриття на дорогах державного значення мокрий, проїзд на усіх шляхах, станом на 8:00 2 лютого, забезпечено.