Синоптики попереджають про туман 29-30 січня

"Укравтодор" попереджає водіїв про погану видимість на дорогах

Государственное агентство автодорог "Укравтодор" предупреждает водителей о тумане в Киевской области и на большей части территории Украины 29 и 30 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

В госагентстве отмечают, что видимость на дорогах составит 200-250 метров.

"По сообщению Гидрометцентра, в Киевской области и на большей части территории Украины 29 января с удержанием в течение суток 30 января ожидается туман. Видимость 200-250 м (1 уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Кроме того, "Укравтодор" призывает водителей быть особенно внимательными в пути.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине 27 января проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано. При этом сообщалось, что толщина снежного покрова увеличилась на 12 см.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украину пришла оттепель, а снегопады и морозы временно покинули почти все области страны. В некоторых регионах будет наблюдаться туман и туманная морось.

Добавим, кроме того, в Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин.