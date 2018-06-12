Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 12:22
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України 12-13 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за інформацією синоптиків, упродовж 12 червня можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків у карпатському регіоні в мiсцях проходження сильних злив.

"12-13 червня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією українських синоптиків, сьогодні, 12 червня 2018 року, в Україні очікуються сильні дощі, град та шквали. 

Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +30 На пожежах в Україні за тиждень загинули 12 осіб, - ДСНС
Теги публікації: ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся