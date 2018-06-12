Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України 12-13 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за інформацією синоптиків, упродовж 12 червня можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків у карпатському регіоні в мiсцях проходження сильних злив.

"12-13 червня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією українських синоптиків, сьогодні, 12 червня 2018 року, в Україні очікуються сильні дощі, град та шквали.