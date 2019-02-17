Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В горах Івано-Франківської області очікується значне сніголавинна небезпека

У Карпатах сьогодні, 17 лютого, збережеться значна лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 17-18 лютого в результаті відлигу в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, рятувальники знайшли трьох туристів з Одеси, які заблукали в Карпатах. Усі троє приїхали покататися на лижах. Медичної допомоги врятовані туристи не потребували. Для пошукових робіт було залучено рятувальники Славська пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби.

минулого тижня в Карпатах зійшли дві лавини. Лавини зійшли в ніч на 6 лютого зі східного схилу гори Брецкул, в результаті інциденту збитку немає.

20 січня поблизу гори Парашка (Львівська область) рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли двох заблукалих туристів, один з яких загинув.

Додамо, що на початку наступного тижня очікується істотне потепління, в деяких областях температура повітря підніметься до +11 градусів.