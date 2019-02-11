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Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство    11.02.2019 - 08:21
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Карпатах очікується відлига та сніг

У Карпатах сьогодні, 11 лютого, збережеться значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті відлиги в горах Івано-Франківської області, а також в результаті снігопадів і хуртовини в горах Львівської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли трьох туристів з Одеси, які заблукали в Карпатах. Всі троє приїхали покататися на лижах. Медичної допомоги врятовані туристи не потребували.

Минулого тижня в Карпатах зійшли дві лавини. Лавини зійшли в ніч на 6 лютого зі східного схилу гори Брецкул, в результаті інциденту збитків немає.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, 11 лютого в західних регіонах України очікується невеликий дощ, в інших областях сухо і хмарно з проясненнями, температура повітря вдень місцями підніметься до +8. У Києві сьогодні без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3, вітер південний, 7-12 м / с.

У Карпатах врятували трьох туристів із Одеси
Новини України КарпатылавинаДСНС
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