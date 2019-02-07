Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Температура вночі та вдень близько 0°

В Киеве сегодня, 7 февраля, ожидаются осадки, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, в четверг также будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 0°.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, в КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, 7 февраля в Украине без осадков. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м. Температура воздуха в Карпатах от 2° мороза до 3°С тепла, на крайнем западе страны 4-6°С тепла, средняя температура в областях 0-3°С тепла днем.

РБК-Украина писало, как сообщали в "Укравтодоре", утром, 7 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Как писал Styler, 8 февраля в Украине будет прохладнее. В Киеве и области температура будет держаться на уровне минус 2-3 градусов. Ночью будет минус 8.