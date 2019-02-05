Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

6 лютого у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця

В Киеве 6 февраля ожидается ночью умеренный, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, завтра в столице будет облачно, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, в Киеве сегодня, 5 февраля, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха от +1 до +3.

Ранее синоптики предупредили, что в Украину возвращаются морозы. В частности, на востоке страны ночная температура снизится до -11. Кроме того, 6 февраля, на севере и западе ожидается мокрый снег. Похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.

Как писал Styler, в среду, 6 февраля, в северных областях ожидается мокрый снег, местами с дождем. Аналогичная ситуация с осадками будет также местами в центральных и западных регионах (на Западе только ночью), а также в Харьковской области.