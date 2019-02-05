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В Києві сьогодні очікується мокрий сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 10:15
В Києві сьогодні очікується мокрий сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +1 до +3

У Києві сьогодні, 5 лютого, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні в Києві місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Загалом у столиці хмарно, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря від +1 до +3.

Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій водіїв і пішоходів закликають бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендують дотримуватися заходів безпеки під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що до України повертаються морози. Зокрема, на сході країни нічна температура знизиться до -11. Крім того, 6 лютого, на півночі та заході очікується мокрий сніг. Похолодання триватиме до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого до України прийде чергове потепління.

У той же час 5 лютого переважатиме тепла погода. На півдні буде сонячно і тепло, вночі від +1 до +4. Вдень в Одесі та Миколаєві від +6 до +8, у Херсоні від +5 до +7.

 

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