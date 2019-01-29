Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

У столиці сьогодні очікується невеликий сніг

В Киеве сегодня, 29 января, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что по прогнозу синоптиков, в Киеве местами небольшой снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица. В целом днем будет облачно, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха от +1 до +3.

С целью предотвращения травматизма и аварийных ситуаций пешеходов и водителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок.

Отметим, сегодня на западе, севере и в центре Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +9.

По данным синоптиков, на западе температура воздуха днем от +1 до +4, ночью от 0 до -4, на севере днем от -3 до +3, ночью от -2 до -9. В центре от -2 до +4 и от -6 до -11 соответственно. В восточных и южных регионах сегодня без осадков, днем температура воздуха здесь будет подниматься до +9.