Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг з дощем, вдень до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 29 січня 2019 року на заході, півночі і в центрі України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг з дощем, температура повітря вдень від +1 до +4, вночі від 0 до -4. На півночі України вдень також невеликий сніг з дощем, температура повітря від -3 до +3, вночі від -2 до -9. В центрі вдень від -2 до +4, вночі від -6 до -11.

У східних областях без опадів, температура вдень від 0 до -3, вночі від -7 до -10. На півдні України дощі пройдуть лише в Одеській, вдень від +4 до +9, вночі від -4 до +1. У Криму вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 29 січня очікується сніг з дощем, вдень від +1 до +3, вночі від -2 до -4, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області