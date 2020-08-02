Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областях 2 серпня. Такі дані має Укргідрометцентр.

Небезпека буде спостерігатися в східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях. В інших регіонах погодні умови в цей день не нестимуть загрози.

При цьому раніше в ГСЧС попереджали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється: