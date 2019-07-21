Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні 21 липня сприяє підвищенню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, сьогодні у південних, східних, центральних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

По Київській області 21-22 липня - Білій Церкві та Яготині надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

РБК-Україна писало прогноз погоди на сьогодні. У західних та частково центральних областях дощі з грозами, а на сході - мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря на півдні України підніметься до +32. Також в Одеській та Миколаївській областях сьогодні дощі з грозами.

За даними синоптиків, у Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря підніметься до +29. У Криму та Кримській області також сонячно, без опадів, температура підніметься до +32.

Синоптик Наталка Діденко писала, що в день позачергових парламентських виборів, 21 липня, буде спекотною та сонячною, але місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.