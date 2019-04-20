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В Україні очікуються заморозки

Новини » Суспільство    20.04.2019 - 17:04
В Україні очікуються заморозки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

20 квітня в окремих регіонах країни очікуються заморозки у повітрі від 0 до -3

Погода в Україні сьогодні, 20 квітня, у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях обіцяє бути із заморозками у повітрі від 0 до -3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Згідно із прогнозом Укргідрометцентру, на решті території країни, 21 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 (I рівень небезпечності, жовтий). 

"Вночі 21 квітня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 (I рівень небезпечності, жовтий), у східних, південних, Сумській і Дніпропетровській областях сильні заморозки в повітрі від 0 до -3 (II рівень небезпечності, помаранчевий). 22-23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

По Києву вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -2 (I рівень небезпечності, жовтий). По Київській області вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -5 (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні завтра, 20 квітня, буде дощовою, місцями очікується гроза.

Також повідомлялося, що у неділю, 21 квітня, коли в Україні відбудеться другий тур президентських виборів 2019, очікується погода без опадів, лише на заході і Києві, дощі.

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