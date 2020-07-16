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Синоптики попередили про можливі підтопленнях на Закарпатті

Ужгород, Четвер 16 липня 2020 17:47
Синоптики попередили про можливі підтопленнях на Закарпатті
Фото: затоплені будинки (if.dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Закарпатті очікуються сильні зливи

Синоптики оголосили штормове попередження в Закарпатській області. В регіони можливі підтоплення через сильні зливи.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, на Закарпатті очікуються сильні зливи в ніч з 16 на 17 липня. У зв'язку з цим можливе підвищення рівнів води.

"В місцях проходження сильних злив можливе швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках на 0.3-0.8 м, формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць, особливо в населених пунктах, освіта локальних селів і активізація зсуву", - повідомили рятувальники.

Згідно з даними синоптиків, зливи очікуються в Ужгороді і на більшій частині Закарпатської області.

Раніше РБК-Україна писало, що у західних областях 16 липня погіршиться погода, очікуються грози та сильні зливи.

Також повідомлялося, що у Волинській області протягом 15-17 липня можливе підвищення рівня води у річках Прип'ять та Стохід.

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