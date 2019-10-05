Синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні 5 жовтня суттєво погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні у південних, а також у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях пройдуть сильні дощі, а подекуди з грозами.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що сьогодні, 5 жовтня, в Україні очікуються сильні дощі з грозами та шквальний вітер. У Приазов'ї вдень прогнозуються пориви вітру до 20 м/с.

Вдень температура повітря у більшості областей триматиметься в межах +10...+15, на сході та півдні підніметься до +16...+21. У Карпатах очікується мокрий сніг, вдень +1...+6.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що на вихідних в Україні різко знизиться температура повітря, можливий сніг. Зокрема, 5 жовтня очікуються дощі у деяких північних, східних та південних областях. У Києві також буде холодно, вдень від +11 до +14.