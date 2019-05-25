Синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні сьогодні, 25 травня, погіршиться, місцями дощі, грози, пориви вітру та шквали 15-20 м / с. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, протягом доби у Києві та Київській області грози, вдень шквали 15-20 м / с (перший рівень небезпеки, жовтий).

В Україні 25 травня грозові, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м / с. В окремих районах град, вдень у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі.

26 травня на Лівобережжі, вдень і місцями в західних областях грози.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні будуть короткочасні дощі з грозами, вдень у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі.

Вітер південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м / с, під час гроз місцями пориви і шквали 15-20 м / с, в окремих районах град. Температура в західних областях вночі до +12, вдень +22; на решті території вночі до +17, вдень до +25.

Додамо, на Закарпатті внаслідок підтоплень, які були викликані сильними дощами, станом на 24 травня залишаються підтопленими 23 житлових будинки. Водою зруйновано 930 м берегових укріплень. Крім того, в смт Воловець у річку Вича впав у річку і зник 10-річний хлопчик. Хлопчика досі не знайдено.