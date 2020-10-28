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Синоптики попередили про туман в Україні

Автор: Андрій Козловський

У четвер, 29 жовтня, в Україні буде спостерігатися густий туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, туман завтра очікується вночі та вранці в західних регіонах, а також в Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 28 жовтня на всій території України буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +12 до +19 тепла.

Крім того, погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

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