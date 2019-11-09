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В Україну йде похолодання

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 18:05
В Україну йде похолодання

Синоптик повідомила, що похолодання в Україну йде ненадовго

В Україні у понеділок, 11 листопада, очікується похолодание. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За словами синоптика, в Україні похолодає ненадовго.

"Тому тримайте себе і одне одного в осінній здорової гармонії, тому що ці стрибки вологи, тиску, вітру і температури можуть збити з пантелику", - написала Діденко.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні завтра, 10 листопада, буде теплою, температура в деяких областях підніметься до +21 градусів. За даними синоптика, завтра температура очікується від +14 до +19.

"Україна - знову одна з найтепліших в Європі. Неділя прогріє повітря до +14 +19 градусів, на півдні місцями до +21 градуса, трохи свіжіше буде на крайньому заході та східній частині України +11 + 14 градусів.

Додамо, у неділю, 10 листопада, в Україні очікується погіршення видимості у зв'язку з туманом. За даними українських синоптиків, до кінця суботи, 9 листопада, а також вночі і в першій половині дня неділі, 10 листопада, на всій території України очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 метрів.

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