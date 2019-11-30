Синоптики попередили про сніг та ожеледицю наступного тижня

Погода в Україні на початку наступного тижня суттєво погіршиться, очікується мокрий сніг та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як попереджають в Укргідрометцентрі, у понеділок 2 грудня у західних, Вінницькій та Житомирській облатях, а 3 грудня на решті території України, крім півдня, варто чекати сніг, а місцями мокрий сніг. Прогнозується утворення снігового покриву до 3-8 сантиметрів.

Крім того, у Карпатах на початку тижня очікується випадіння до 10-20 сантиметрів снігу. На дорогах країни, крім південних областей, можлива ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що вранці 30 листопада у Києві та Київській області очікується сильний туман. Очікувалося, що видимість на дорогах столиці погіршиться до 200-500 метрів.

Також РБК-Україна писало, що синотики оголосили штормове попередження на суботу, 30 листопада. Синоптики прогнозують значні дощі на Лівобережжі та в Криму, а також невеликий дощ з мокрим снігом на заході та півночі України. У Приазов'ї очікуються пориви вітру до 20 м/с.