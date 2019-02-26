Синоптики попередили про сильний вітер на заході України

Вітер у західних областях посилиться до 18 м/с

Сегодня, 26 февраля, в западных областях Украины ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что до конца дня в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Усиление ветра также прогнозируется в Одесской области. Объявлен VI уровень опасности (желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе ожидается потепление до +10. В частности, потепление начнется с понедельника, 4 марта. Отметим, по данным синоптиков, в Киеве завтра, 27 февраля, ожидается облачная погода, возможны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью от 0 до -1, днем от +1до +3.

Сегодня, 26 февраля, в ряде областей из-за атмосферного фронта с севера наблюдается мокрый снег с дождями. В среднем по Украине температура воздуха составит в дневное время от нуля до +4 градусов и ночью - от -3 до нуля градусов.