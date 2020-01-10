Синоптики попередили про сходження лавин у Карпатах

У суботу, 11 січня, у високогір'ї Закарпатської області очікується висока ймовірність сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як прогнозують синоптики з Українського гідрометцентру, завтрав у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 7 січня у Карпатах висота снігового покриву подекуди становить до 60 сантиметрів. Найбільша висота снігового покриву була зафіксована на Сл. Пожижевська.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з погіршенням погодних умов на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Додамо також, раніше прогнозувалося, що перша декада січня буде досить теплою - вдень температура коливатиметься на рівні нуля, з перевагою в ту чи іншу сторону, вночі можливий невеликий мороз. Але вже з 14 січня стовпчики термометрів вночі опустяться до -6 на півдні та до -20 на північному сході, але вдень ​​мороз буде не дуже сильним.