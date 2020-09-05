Синоптики попередили про шквали в ряді регіонів України

Фото: порив вітру (flickr)

У суботу, 5 вересня, синоптики попередили про сильні пориви вітру в ряді регіонів України. Крім цього, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів. Високий ризик пожеж в екосистемах буде зберігатися до 7 вересня.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні температура повітря в країні буде в межах +22 +28 градусів тепла, а дощі будуть спостерігатися в центральних, південних та східних областях.

Зазначимо, найближчими днями в Україні очікується похолодання, але наступного тижня температура знову може перевищити 30 градусів.

Також раніше РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.