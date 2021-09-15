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Синоптики попередили про пожежну небезпеку майже по всій Україні

Автор: Марія Кучерявець

В Україні, крім більшості західних областей, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримається в країні протягом декількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"15-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що під час пожежної небезпеки громадяни повинні не розводити багаття на відкритих територіях і дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні в більшості областей сьогодні прийде похолодання, проте опадів не очікується.

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