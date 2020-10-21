Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

У середу, 21 жовтня, синоптики оголосили в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність виникнення пожеж очікується переважно в східних областях.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 21 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні сьогодні будуть йти дощі у двох областях. Температура повітря опуститься до +11 градусів.

Крім цього, синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Так, найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

Також РБК-Україна писало, що 22-23 жовтня збережеться тепла погода, повітря прогріється до +20 на півдні України.

Зазначимо, напередодні в Україні через негоду без електрики залишилися 43 населених пункти.