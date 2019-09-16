Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Києві

У Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, в столиці з 17 по 20 вересня утримається пожежна небезпека 5 рівня.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця дня в понеділок, 16 вересня, у Києві та Київській області очікується погіршення погодних умов. Так, у столиці та області пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Нагадаємо, за даними Гідрометцентру, погода в Україні з 16 по 20 вересня зіпсується - в Україні похолодає і задощить. У понеділок на більшій території України температура повітря складе +21-23 градуси, на півдні - до +27. Дощі сьогодні вірогідні в Західній Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 17 вересня, погода буде прохолодною з можливими опадами, вдень очікується до +18. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом синоптика, в Україні очікується прихід потужного циклону. Очікуються невеликі дощі у західних, центральних і східних областях, а також місцями на півдні, крім Криму та півдня Одеської області. На півночі України збережеться суха погода. Температура повітря знизиться. Вдень очікується +13+18 градусів, на півдні і південному сході - +19+25. Вночі прогнозується +6+12, на півдні - до +15. Вітер очікується північно-західний помірний, часом сильний.