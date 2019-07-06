Синоптики попередили про пожежну небезпеку на вихідних

В Україні у період з 6 по 7 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, на вихідних у більшості регіонів країни переважатиме надзвичайна пожежна небезпека, яка сягатиме 5-го класу. Однак у суботу, 6 липня, у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської областей очікується висока пожежна небезпека - 4 клас.

У столиці на вихідних 6-7 липня також очікується висока пожежна небезпека. У Київській області у неділю рівень пожежної небезпеки підніметься до надзвичайного.

Нагадаємо, поблизу села Колісниківка Станично-Луганського району загорівся замінований ліс. Під час події стався вибух, в результаті чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства. Пожежа була ліквідована 4 липня о 19:30.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" сталася серйозна пожежа, в результаті якої загинув робітник. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів будівлі.