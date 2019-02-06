Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

У Києві зранку оголошено перший рівень небезпечності

Утром 6 февраля в Киеве ожидаются сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, осложнение погодных условий ожидается в ближайший час.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций водителей просят придерживаться таких советов:

придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Напомним, в Киеве 6 февраля ожидается ночью умеренный, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Сегодня в столице будет облачно, ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Ранее синоптики предупредили, что в Украину возвращаются морозы. В частности, на востоке страны ночная температура снизится до -11. Кроме того, 6 февраля, на севере и западе ожидается мокрый снег. Похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.