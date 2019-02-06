Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

У Києві зранку оголошено перший рівень небезпечності
Утром 6 февраля в Киеве ожидаются сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как отмечается, осложнение погодных условий ожидается в ближайший час.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций водителей просят придерживаться таких советов:
Напомним, в Киеве 6 февраля ожидается ночью умеренный, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Сегодня в столице будет облачно, ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Ранее синоптики предупредили, что в Украину возвращаются морозы. В частности, на востоке страны ночная температура снизится до -11. Кроме того, 6 февраля, на севере и западе ожидается мокрый снег. Похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.