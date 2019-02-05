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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 16:58
Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

6 лютого у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця

У Києві 6 лютого очікується вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

За даними Українського гідрометцентру, завтра у столиці буде хмарно, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 5 лютого, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря від +1 до +3.

Раніше синоптики попередили, що до України повертаються морози. Зокрема, на сході країни нічна температура знизиться до -11. Крім того, 6 лютого, на півночі та заході очікується мокрий сніг. Похолодання триватиме до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого до України прийде чергове потепління.

Як писав Styler, у середу, 6 лютого, у північних областях очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Аналогічна ситуація з опадами буде також місцями у центральних і західних регіонах (на Заході тільки вночі), а також в Харківській області.

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