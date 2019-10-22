Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища

Погода в Україні 23 жовтня погіршиться, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі й вранці 23 жовтня в Україні очікується сильний туман (I рівень небезпеки).

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні, Києву та Київській області. За прогнозами Укргідрометцентру, 23 жовтня вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

У Києві також попереджають про туман - видимість вночі і вранці буде 200-500 м.

Також про сильному тумані водіїв попередили в Укравтодорі.

Нагадаємо, 23 жовтня в Україні очікується підвищення температури повітря до +21+24 вдень. Температура вночі становитиме від +5 до +10 тепла. Опадів не прогнозується.

Також РБК-Україна повідомляло, що по 25 жовтня в більшості регіонів України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Наголошується, що пожежна небезпека охоплює майже всі регіони України.