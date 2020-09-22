Синоптики попередили про нічні заморозки в Україні

В Україні синоптики попередили про різке зниження температури повітря. Вночі 22 вересня очікуються заморозки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з прогнозом синоптиків, заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів очікуються у східних областях країни. Починаючи з 23-25 вересня прогнозують поступове підвищення температури.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень практично на всій території країни становитиме +22+25 градусів. У Києві вдень очікується +23+25 градусів, вночі від +5 до +7.

Як писало раніше РБК-Україна, минулого тижня в Україні спостерігалися перші заморозки. Температура повітря місцями опускалася до 0 градусів. При цьому синоптики прогнозували прохолодну погоду до 22 вересня, після цього - потепління.

Також повідомлялося, що з 22 вересня в Україні починається "бабине літо". Місцями в країні буде спостерігатися підвищення температури до +30 градусів вдень. Погіршення погоди очікується 27 вересня.