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В Києві очікуються заморозки

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 15:29
В Києві очікуються заморозки
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Температура вдень становитиме +14 +16 градусів

Погода в Києві завтра, 25 вересня, вночі очікуються заморозки, а вдень температура повітря складе +16 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозом синоптиків, вночі в столиці очікуються сильні заморозки у повітрі 0 -2 ° (II рівень небезпеки, оранжевий).

Однак у Києві в середу очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м / с.

Температура повітря вдень становитиме +14 +16 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 24 по 27 вересня у Київській області, крім району Тетерева, збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Також на території України, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, 25 вересня в Києві буде суха і сонячна погода, вночі в деяких районах столиці стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 градусів. Вдень температура повітря очікується в районі +15 градусів. Однак у четвер, 26 вересня, в Киевеожидаются дощі та похолодання.

Додамо, що в західній частині України сьогодні буде сонячно, температура вдень становитиме від +17 до +21 градусів. Однак, у Волинській і Рівненській областях температура повітря вдень сягне +14 +17, а в Житомирській області +12 +14.

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