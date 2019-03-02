Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

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Наступного тижня в Карпатах через відлигу збережеться загроза сходження лавин

У Карпатах у зв'язку з відлигою з наступного тижня очікується висока загроза сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 4 березня у зв'язку з відлигою в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в деяких областях України очікуються опади у вигляді невеликого снігу. Зокрема, у східних та Сумській областях, а також в Карпатах місцями сніг, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі до -8, вдень до +2. На Закарпатті та крайньому півдні країни вночі близько 0, вдень до +6.

Також раніше повідомлялося, що на вихідних 2-3 березня в Україні похолодає. Вночі передбачається до - 8, Сумській і Харківській областях, ймовірно, до -12, на півдні - близько нуля. Вдень 2 березня буде холодно, від -2 до +2, на півдні та на Закарпатті від +2 до +6. У неділю, 3 березня, вдень потеплішає до +6 , на заході до +9, однак холод ще залишиться в східній частині від -2 до +2.