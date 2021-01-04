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Синоптики попередили про густий туман в Україні

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 4 січня, в Україні очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні в Україні, крім північних областей, очікується туман. Видимість при ньому складе від 200 до 500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарною з проясненнями. На заході країни очікується дощ, а на півночі - мокрий сніг. Максимальна температура повітря вдень становитиме +9 градусів.

Крім того, у січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

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