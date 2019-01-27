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Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 11:05
Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці температура вдень від -4 до -6 градусів

У Києві сьогодні, 27 січня, на дорогах столиці ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, в столиці буде хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вдень від -4 до -6 градусів.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликав киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 27 січня. За даними Укргідрометцентру, вранці, 27 січня, у східних областях ожеледь, у Кіровоградській, Дніпропетровській та більшості південних областей туман, видимість 200-500 м, місцями налипання мокрого снігу. У ДСНС попередили про "жовтий" рівень небезпеки.

Додамо, що киян просять не користуватися авто через снігопади. За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу вдень очікуються невеликі опади, але вночі та вранці 27 січня сніг посилиться.

Погода на сьогодні: в Україні місцями мокрий сніг, вдень до -6 Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Новини України КиївГідрометцентрКиїв
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