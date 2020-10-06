Синоптики попередили про дощі в Києві

Сьогодні, 7 жовтня, у Києві погіршиться погода. Синоптики попередили про значні дощі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у Київській області та у столиці спостерігатимуться сильні зливи (I рівень небезпечності, жовтий). Також рятувальники в першій половині дня попереджували, що сьогодні у цьому регіоні сильні пориви вітру коливатимуться від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) зазначають, що під час дощу не варто паркувати авто поруч із деревами. Крім того, у відомстві рекомендують водіям зменшити швидкість під час їзди, що дозволить швидше загальмувати при аварійній ситуації, яка може виникнути у зв'язку з негодою.

Нагадаємо, в Україні сьогодні йтимуть дощі у західних областях, а температура повітря в регіонах вдень буде від +18 до +22.

Також РБК-Україна раніше писало, що у найближчі три дні погода в Україні буде дощовою, очікуються грози та сильний вітер. Сухо буде тільки на східній і південно-східній частині країни.

Крім того, синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.