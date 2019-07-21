Синоптики попередили про дощі з грозами в Україні 22 липня

Погода в Україні завтра, 22 липня, буде дощовою, зокрема, крім східних і більшості південних областей, очікуються короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що 22 липня вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім східних і більшості південних областей, короткочасні дощі з грозами. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі від +13 до +18 градусів, на узбережжі морів до +20, вдень від +24 до +29, на півдні країни від +30 до +33.

Завтра у Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі від +16 до +18 градусів, удень - до +28.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 21 та 22 липня у південній частині, східних, центральних та більшості районів Київської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, завтра погода в Україні очікується теплою, але дощовою. Накриють дощі майже всю країну, сухо буде тільки в Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та в Криму.

У понеділок у Києві очікується від +25 до +27 градусів вдень від +16 до +18 вночі та дощ, вітер західний 5-10 м/с.