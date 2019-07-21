Синоптики предупредили о дождях с грозами в Украине 22 июля

Погода в Украине завтра, 22 июля, будет дождливой, в частности, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сообщается, что 22 июля ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, кратковременные дожди с грозами. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью от +13 до +18 градусов, на побережье морей до +20; днем от +24 до +29, на юге страны от +30 до +33.

Завтра в Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от +16 до +18 градусов, днем - до +28.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 21 и 22 июля в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, завтра погода в Украине ожидается теплой, но дождливой. Дожди накроют почти всю страну, сухо будет только в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и в Крыму.

В понедельник в Киеве ожидается от +25 до +27 градусов днем, от +16 до +18 ночью и дождь, ветер западный 5-10 м/с.