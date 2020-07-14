Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Сьогодні, 14 липня, у чотирьох областях України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, сьогодні у чотирьох областях оголосили штормове попередження.

Крім того, істотне зниження температури добереться до південного сходу, в тому числі і курортного узбережжя.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні погода на північному сході України буде дощовою, у всіх інших регіонах спостерігатиметься помірна хмарність.