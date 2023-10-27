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Синоптики предупредили о дождях и шквалах: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине завтра ожидаются дожди и ветер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 28 октября, будет ветреной. Часть областей нашей страны накроют дожди, местами ожидаются сильные осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, этой ночью большинство областей подмочат дожди. На севере ожидаются сильные осадки. Днем на юге, западе и в центре Украины без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Но синоптики предупреждают о шквалах. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а на западе до 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с.

Температура воздуха ночью в большинстве будет +9 +14 градусов, но на юге прогнозируется до +17, а в западных и северных областях +7 +12 градусов.

Днем столбики термометров покажут в Украине +13 +18 градусов. Однако в южных областях можно ожидать до +24.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, ожидается дождь. Синоптики предупреждают, что ночью Киевскую область могут накрыть сильные дожди.

Ветер преимущественно юго-западный с 7-12 м/с, возможны порывы 17-22 м/с.

Столбики термометров в Киеве ночью покажут +10 +12 градусов, а днем +12 +14.

Осень в Украине

В Украине в середине октября пришла осенняя прохлада. В последние дни столбики термометров показывают от +5 до +18 градусов днем, а часть областей подмачивают дожди.

В Укргидрометцентре предупредили, что после 20 октября украинцев ждет серьезное похолодание, местами возможен мокрый снег.

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