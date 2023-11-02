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Синоптики подвели итоги погоды в Киеве в октябре

Фото: синоптики подвели итоги погоды в Киеве в октябре 2023 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Октябрь 2023 года в Киеве был достаточно теплым. Он вошел в семерку самых теплых октябрей в столице с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве равнялась +11,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы. Нынешний октябрь стал седьмым самым теплым в столице с 1881 года. За месяц в Киеве было зафиксировано два рекорда максимальной температуры воздуха", - рассказали климатологи.

Холоднее всего в столице было 11 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до +0,9°С, а теплее всего - 14 октября, когда максимальная температура после полудня достигла +22,5°С.

Осадков выпало 66 мм или 143% климатической нормы.

Рекорды погоды в Киеве в октябре 2023

В последний день октября был зафиксирован новый температурный рекорд, побивший "отметки" 1926 года.

Кроме этого, 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С". Этот показатель на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

А 28 октября в Киеве был побит рекорд максимальной скорости ветра. В этот день она достигла рекордных 20 м/с, повторив предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году.

На данный момент погода в Киеве установила уже более 40 рекордов с начала 2023 года.

Совпал ли прогноз?

В конце сентября синоптики специально для РБК-Украина поделились прогнозами на октябрь 2023. В частности, кандидат географических наук Игорь Кибальчич предполагал, что погода в октябре 2023 будет более "мягкой". Он говорил, что среднесуточные показатели температуры "все равно будут превышать норму, осадков прогнозируется мало". А во второй половине октября 2023 предполагалась новая волна бабьего лета.

 

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