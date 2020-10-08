ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну йде значне похолодання. Синоптики назвали дату

Автор: Олександр Білоус

Після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози

За прогнозом Укргідрометцентру, у другій половині наступного тижня, ближче до вихідних, температура почне знижуватися і можливі дощі. Наприкінці жовтня сніг для України - не новина.

Популярні новини

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Не виключене значене похолодання. Це вже будуть не заморозки, це буде мороз", - сказала вона і додала, що після 20 жовтня сніг в Україні явище досить звичайне, особливо, для північного сходу і Карпат.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, "бабине літо" триватиме в Україні ще тиждень - до Покрова. Зараз температура на території України перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів. Тепла погода протримається щонайменше до середини наступного тижня - до 14 жовтня.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрпрогнозПогода