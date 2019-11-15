Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Погода в Україні 15 листопада погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики попереджали про дощі у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Волинській, Житомирській областях. Там температура повітря вдень складе +7+11, а вночі +3+7.

Крім того, у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях хмарно. У всіх інших областях мінлива хмарність, але прохолодно. Також синоптики зазначають, що у столиці сьогодні буде холодно, вдень +8+10.

Зазначимо, синоптик Наталка Діденко давала прогноз погоди на сьогодні. У Києві 15 листопада очікується прохолодна, температура повітря буде +8+10 вдень. Температура повітря буде найнижчою на півночі України, +7+11 градусів. На сході і в центрі +8+13 градусів. На заході +10+14 градусів, у Закарпатській області до +13+17 градусів. У південній частині +12+17 градусів.