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Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Автор: Максим Зайченко

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних областях і на півдні. Висока ймовірність виникнення пожеж в цих регіонах буде утримуватися до 24 жовтня.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 23-24 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в більшості регіонів України в п'ятницю та у вихідні дні збережеться суха і досить тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

Крім цього, раніше в Обухові (Київська область) сталася пожежа на утилізаційному підприємстві на вулиці Промислова.

Прогноз погоди
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