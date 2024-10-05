Синоптики дали прогноз на завтра в Украине: где ждать ливни

Погода в Украине

Сентябрь в Украине оказался теплым и сухим. В частности, в Киеве за первые 30 дней осени было установлено 11 рекордов, а месяц стал для столицы самым теплым с 1881 года.

Что касается октября, то по прогнозам синоптиков, он также будет теплее нормы. Но рассчитывать на то, что второй месяц осени пройдет без заморозков и дождей, не стоит.

В частности, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 5-6 октября в Украине вместе с циклоном придут дожди. Также ожидаются сильные магнитные бури.

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