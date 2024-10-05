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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине: где ждать ливни

Фото: сильные дожди пройдут в Украине в четырех областях 6 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дожди 6 октября пройдут по всей территории Украині. Но сильные осадки ожидаются в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В воскресенье на большей части территории страны умеренные дожди, в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. 6 октября в западных и северных областях ночью 7-13°, днем ​​12-18°, на остальной территории ночью 11-16°, днем ​​20-28°.

Погода в Украине

Сентябрь в Украине оказался теплым и сухим. В частности, в Киеве за первые 30 дней осени было установлено 11 рекордов, а месяц стал для столицы самым теплым с 1881 года.

Что касается октября, то по прогнозам синоптиков, он также будет теплее нормы. Но рассчитывать на то, что второй месяц осени пройдет без заморозков и дождей, не стоит.

В частности, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 5-6 октября в Украине вместе с циклоном придут дожди. Также ожидаются сильные магнитные бури.

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Погода в Украине