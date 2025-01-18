Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Необычное погодное явление: облако "Небесный кит"

Облако "Небесный кит", зафиксированное полярниками у острова Кинг-Джордж с борта судна "Ноосфера", напоминает ныряющего кита в волнах.

Оно образовалось благодаря специфическим атмосферным условиям: теплый и влажный воздух поднялся от поверхности океана, сформировал кучевые облака, а затем столкнулся с устойчивой прослойкой атмосферы.

Это столкновение привело к образованию волнообразного облака с элементами чечевицеобразных структур. Денис Пишняк, глава отдела физики атмосферы НАНЦ, пояснил, что именно такая динамика воздуха вызвала формирование уникальной формы облака.

Явление иллюстрирует сложные процессы в атмосфере и является прекрасным примером взаимодействия ее слоев.

Как сообщалось, в первую ночь 2025 года над Украиной заметили удивительное явление - все небо в Ивано-Франковской области покрыло северное сияние, которое переливалось разными оттенками.

Кроме того, необычное природное явление заметили в Украине и в январе 2024 года. Тогда речь шла о светлых столбах, которые часто можно увидеть зимой.

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