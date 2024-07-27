Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 28 июля, в Украине местами ожидаются дожди. А на юге и еще в нескольких регионах жара достигнет 36°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

А 29 июля в западных, северных и центральных областях ожидается понижение дневной температуры до 23-28°.

На остальной территории будет без осадков. Температура ночью 17-23°, днем ​​28-34°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами сильная жара 35-36°.

"28 июля днем ​​на крайнем западе, ночью 29 июля в западных и северных областях, днем ​​на юге и востоке страны местами кратковременные дожди, грозы", - рассказали синоптики.

Погода в Украине на выходных

Погода 27-28 июля в Украине сформировалась под влиянием антициклона Gustav. Из-за этого каких-то сильных дождей ждать не стоит, но 28 июля все же осадки "брызнут" в западных регионах.

А уже с понедельника, 29 июля, в Украине прогнозируется ощутимое снижение температуры. Но новая волна жары ожидается уже не за горами. Подробный прогноз о том, когда ждать новую волну жары - читайте в материале РБК-Украина.

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