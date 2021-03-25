Синоптики дали прогноз на вихідні: дощі і сніг не відступлять

В Україні у найближчі три дні продовжать спостерігатися опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Сухо буде лише в суботу.

Так, у п'ятницю, 26 березня, у південних і південно-східних областях вночі та вранці очікується мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території країни буде сухо. Температура вночі від +1 до -4 градусів, вдень +5+10 тепла.

У суботу в Україні буде без опадів. Але вже в неділю в західних, а вдень у північних та більшості центральних областей прогнозують невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі від +4 до -2, вдень +7+13.